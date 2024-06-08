نصائح لزيادة تركيز الطلاب في المراجعات النهائية.. خبيرة تربوية توضحها

أكدت الدكتورة ماري رمسيس، الخبير التربوي، أن الخوف والتوتر الإيجابي يساعدان الطلاب على التحصيل الدراسي والتركيز بشكل كبير، خلال الفترة الحالية قبيل امتحانات الثانوية العامة، موضحة أن التوتر والقلق مشاعر طبيعية في هذه الفترة قبل امتحانات الثانوية العامة، ولكن عندما يصل لمرحلة التشتت يتحول لتوتر لمرض.

امتحانات الثانوية العامة

وأشارت «رمسيس»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أنه بين التوتر الإيجابي والسلبي هناك مرحلة التوتر الطبيعية الذي يجعلنا نكون أكثر حماسة بشكل كبير، منوهة بأن أولياء الأمور هم من يجعلون الطلاب يعيشون مرحلة من الطمأنينة والأمان وهو ما يصدره أولياء الأمور للطلاب بشكل كبير.

نصائح للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة

وشددت على أنه لابد من التفرقة في التعامل بين طالب حريص على مستقبله وطالب آخر لا يركز في مستقبله، موضحة أن هناك طالبا لديه رسالة ودور مجتمعي وتحقيق هدفه ولابد من الاهتمام به، ومرحلة الثانوية العامة مرحلة للتفوق العلمي.

وتابعت: «الأمان والمستقبل في يد الله.. كل طالب يبذل مجهود لا ينسى الله كل هذا التعب والمشقة».