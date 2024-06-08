أستاذ بجامعة القاهرة: توجه الدولة لربط التعليم بسوق العمل يمثل استجابة لمتطلبات العصر

قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بجامعة القاهرة، إن توجه الدولة المصرية نحو ربط قطاع التعليم بسوق العمل، وربطه أيضا بالتكنولوجيا، يأتي استجابة لمتطلبات العصر الحالي.

استحداث برامج الذكاء الاصطناعي

وأضاف «حجازي»، في مداخلة عبر تطبيق زوم، مع الإعلاميين باسم طبانه وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح »، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر قامت خلال الفترة الماضية باستحداث برامج الذكاء الاصطناعي، والكليات المتخصصة لاستحداث الذكاء الاصطناعي في معظم الجامعات المصرية واستحداث مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى التعليم قبل الجامعي.

إقبال متزايد على كليات الذكاء الاصطناعي

وأكد أستاذ علم النفس وجود إقبال متزايد جدا على كليات الذكاء الاصطناعي، موضحا أنه يوجد طلاب وافدين من دول أخرى يأتون بهدف تعليم الذكاء الاصطناعي بهذه الكليات، مؤكدا أن دراسة الذكاء الاصطناعي استجابة لمتطلبات سوق العمل والثورة التكنولوجية في كل مناحي الحياة، مشيرا إلى أن كل مجالات الحياة أصبحت الآن تعتمد بشكل كبير جدا على التكنولوجيا.