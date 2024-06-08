«اتحاد العمال»: وجود عمالة فنية مدربة على أحدث الأساليب يزيد الإنتاج

قال محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، إن وجود عمالة فنية مدربة على أحدث أساليب العمل المهني يساهم في تحقيق الريادة المهنية للعمالة المصرية بالداخل والخارج، ويفتح أبوابا عديدة من فرص العمل ويزيد من الإنتاج أيضا، والتدريب في الاتحاد ينقسم إلى تدريب بعد التخرج أو أثناء العمل، وكل منهما له أهميته لأنه يساهم في رفع مستوى مهارة العامل.

تدريب وتأهيل العمال

وأضاف «جبران» في تصريحات لـ«الوطن»، أن التدريب التحويلي من التدريبات المهمة جدا، في ظل التغيرات الوظيفية التي يشهدها سوق العمل، لذلك يعمل الاتحاد على تأهيل العمال للوظائف الحديثة في المصانع أو المنشآت، ورفع مستواهم سواء عمال أو طلبة.

جهود الدولة في تدريب العمال

ولفت رئيس اتحاد عمال مصر إلى الاهتمام الكبير الذي تعطيه الدولة المصرية للتدريب والتثقيف، من خلال إعداد العامل المصري وفق الضوابط والجودة المهنية العالمية، وذلك عبر عدد من الخطوات التي أخذتها وزارة العمل مؤخرا، من أبرزها مشروع مهني 2030، لربط التدريب باحتياجات سوق العمل وسط ما يشهده سوق العمل من تحديات تتطلب مواكبة العصر والتجهيز لمهن المستقبل.