«لو هتصيف في العيد».. أسعار السوبرجيت من القاهرة إلى المحافظات الساحلية

أيام قليلة تفصل ملايين المسلمين عن استقبال عيد الأضحى المبارك، لذا يهتم كثيرون من الراغبين في قضاء إجازة عيد الأضحى بالمدن السياحية، بأسعار المواصلات المختلفة، إذ يهرب المواطنون من الحر الشديد إلى السواحل.

وتستعرض «الوطن»، متوسط أسعار مواصلات السوبر جيت للعديد من المدن الساحلية من وإلى القاهرة مع اختلاف مواعيد الحجز خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتأتي كالتالي:

أسعار السوبر جيت في عدد من المحافظات

توفر شركة «سوبر جيت» الانتقال إلى العديد من المدن والمحافظات خارج القاهرة مثل الإسكندرية، الغردقة، بورسعيد، مرسى مطروح، ويتراوح متوسط سعر التذكرة من القاهرة إلى العديد من المدن وفقا لاختلاف الموعد على النحو التالي:

- خط القاهرة - الإسكندرية: سعر التذكرة 145 جنيها.

- خط القاهرة - الغردقة: سعر التذكرة 285 جنيها.

سعر التذكرة من القاهرة إلى بورسعيد

- خط القاهرة - بور سعيد: سعر التذكرة 110 جنيهات.

- خط القاهرة - مرسى مطروح: سعر التذكرة 270 جنيها.

ويختلف السعر باختلاف الباص من مميز إلى Royal Stars، وتعمل وزارة النقل المصرية على توفير وسائل نقل بمختلف أشكالها من أتوبيسات وقطارات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.