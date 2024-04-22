مواعيد أتوبيسات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت»

أعلنت وزارة النقل مواعيد أتوبيسات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبرجيت»، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفسار عن أماكن المحطات والمواعيد والأسعار، من خلال الاتصال بالخط الساخن للسوبر جيت على الرقم 19157.

ونوهت الوزارة في تقرير لها، إلى أن شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت» تقدم خدمات نقل الركاب الخارجية والداخلية لمختلف المحافظات من خلال أسطول من الحافلات المتميزة، وتمتلك العديد من المحطات الذكية وأنظمة الحجز الإلكتروني.

إجمالي عدد الخطوط على مستوى الجمهورية

وأوضحت أن إجمالي عدد الخطوط على مستوى الجمهورية يبلغ 36 خطا، وتمتلك الشركة أسطولا متنوعا يضم أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات مختلفة، وأحجام متفاوتة تضمن توفير كل وسائل الراحة، وسبل الأمان، وتحقيق مستوى متميز من الرفاهية للركاب.

وتنقل الركاب على خطوط محددة على شبكة الطرق الرئيسية وفق جداول تشغيل وتقاطر منتظمة، وذلك من «الإسكندرية - الساحل الشمالي - مرسى مطروح – بورسعيد – السويس - شرم الشيخ - الغردقة - المنيا - أسيوط - قنا - سوهاج - الأقصر - سفاجا - نوبيع».

وأكدت وزارة النقل أنه يمكن الحجز والاستعلام:

* 01010037736 Whatsapp + call

* 01010038808 Whatsapp + call

* 01010303067 Whatsapp + call

* 19157

يمكن الاطلاع على المواعيد كاملة من الصور التالية: