انخفاض مفاجئ في سعر جرام الذهب عيار 21 بمحلات الصاغة

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل مفاجئ خلال تعاملات الظهيرة اليوم الجمعة 7-6-2024 بقيمة 25 جنيهًا، مسجلا نحو 3125 جنيها للشراء و3105 جنيهات للبيع، مقارنة بأسعار أمس 3150 للشراء و3130 جنيهًا للبيع، وفق المعلن من الشعبة العامة للذهب ومؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث الذهب عالميًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

تنشر «الوطن» أسعار الذهب اليوم الجمعة 7-6-2024 في ختام التعاملات بمحال الصاغة المصرية، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات، وهي كالتالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في سوق الصاغة، 3125 جنيهًا للشراء، و3105 جنيهات للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محال الصاغة، 3571 جنيهًا للشراء، و3548 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محال الصاغة، 2679 جنيه للشراء، و2662 جنيهًا للبيع.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة الآن، 2083 جنيها للشراء، و2069 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحال الصاغة، 25 ألف جنيه.