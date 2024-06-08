طريقة عمل خبز العدس في خطوات بسيطة.. «لو أنت عامل دايت»

تناول خبز صحي خلال الدايت واحد من أهم العناصر لنجاحه، إذ ينبغي لمتبعي الحمية الغذائية، تناول أطعمة محسوبة السعرات الحرارية، لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل خبز العدس الذي يعد بديلًا صحيًا بمكونات بسيطة وسهلة وموفرة للخبز التقليدي، وهو من الوجبات المشبعة الخالية من الجلوتين، وبالتالي فهو آمن لمرضى السكري ويمكن تناوله يوميًا بكميات معينة.

طريقة عمل خبز العدس

خبز العدس من البدائل الصحية الجيدة لراغبي فقدان الوزن، وهو مشبع ومحسوب السعرات الحرارية، وطريقة عمله كما يلي:

المكونات

كوب من العدس الأصفر.

ماء.

معلقتان كبيرتان من الزيت.

القليل من الملح الأبيض.

القليل من السكر.

القليل من القرفة حسب الرغبة.

معلقتان من الدقيق الأبيض.

خطوات تحضير خبز العدس

ينقع العدس الأصفر لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات إلى أن يصل لقوام لين يفرك بواسطة اليد، ومن ثم يفرم في الخلاط مع القليل من الماء، حتى نحصل على قوام كريمي، وبعد ذلك تضاف البهارات المتمثلة في الملح والسكر والقرفة، ويخلط على أعلى سرعة لمدة دقيقتين.

بعد الخلط يتم إضافة مقدار الدقيق إلى الخليط ويعجن بشكل جيد، كما يمكن الاستغناء عنه في حالة اتباع حمية غذائية، أو في حالة تواجد حساسية القمح لدى أي من أفراد الأسرة.

وفي الخطوة الأخيرة يوزع بعض الزيت في مقلاة تسخن جيدًا، وبعد ذلك نهدئ النار إلى أن ينضج الخبز من الجهة المواجهة للنار وتبدأ الأطراف في الإحمرار، ليقلب على الجهة الأخرى لمدة لا تزيد عن دقيقة.

ويراعى عند نضج الخبز وضعه داخل قطعة من القماش؛ حتى لا يتعرض للهواء ومن ثم يفقد ليونته.