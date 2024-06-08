الكشف على 40 ألف سيدة ضمن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في قنا

صرح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أنّ الفرق الطبية في الإدارات الصحية بالمحافظة، اختتمت فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بتقديم الخدمة الطبية لـ 40 ألفًا و45 منتفعة على مستوى المحافظة.

يأتى ذلك تحت رعاية وزير الصحة والسكان، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وذلك تطبيقًا لتوجيهات وزارة الصحة في دعم الأسرة وتقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة لها.

تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ40 ألف مستفيدة

وأوضح الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أنّ الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة اختتمت أعمالها التي تمت على مرحلتين، الأولى منها في مراكز أبوتشت، نجع حمادي، دشنا، الوقف وقفط، خلال الفترة من 26 وحتى 30 مايو، والمرحلة الثانية في مراكز قنا، فرشوط ، قوص ونقادة، خلال الفترة من 2 وحتى 6 يونيو الجاري، وقدمت خدمات تنظيم الأسرة لنحو 40 ألفًا و45 مستفيدة من خلال عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة إلى جانب العيادات المتنقلة، إضافة إلى تنظيم ندوات توعوية بأهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.

يأتي ذلك انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية، وتطبيقًا لتوصيات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للنهوض بجودة الخدمات الصحية، بهدف إتاحة خدمات الصحة الإنجابية لجميع السيدات، والعمل على رفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

تقديم المشورة إلى 15 ألفا و414 منتفعة

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الحملة استهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة المختلفة للمنتفعات مثل متابعة الحمل، والفحص بالسونار، والكشف الطبي في تخصصات النساء والتوليد وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان كالحبوب، الحقن، اللولب النحاسي، اللولب الهرموني وكبسولات تحت الجلد.

وقالت الدكتورة رانيا الشهير مدير إدارة تنظيم الأسرة بقنا، إن الحملة لاقت إقبالا كثيفا من السيدات خلال المرحلتين، إذ تم خلالهما الكشف على 40 ألفا و45 منتفعة وحصول 19 ألفًا و851 منتفعة على وسيلة تنظيم الأسرة، كما تم عمل أشعة تليفزيونية لـ860 سيدة ومتابعة حمل لـ1078 سيدة وكشف نساء لـ1515 سيدة، وتقديم المشورة إلى 15 ألفا و414 منتفعة فى سن الإنجاب بالمجان.