أنشطة وفقرات متنوعة وهدايا للأطفال في احتفالات عيد الأضحى بالمنيا

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، عن تواصل فعاليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز شباب مصر»، لليوم الثاني على التوالي، والتي أطلقها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتنفيذ الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، حيث تستمر فعاليات المبادرة طوال أيام العيد بجميع مراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، مع تكثيف أنشطة المراكز ودرجة الاستعداد لاستقبال المواطنين من جميع الفئات العمرية.

فتح كافة مراكز الشباب في العيد

من جانبه، قال مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تم تكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل الهيئات الشبابية والرياضية، وفتح كافة مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية لاستقبال كافة أطياف المجتمع لقضاء إجازة العيد، مشيراً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة فعاليات الاحتفالية على مدار أيام العيد، مع رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب، حيث نفذت العديد من مراكز الشباب عدد من الفقرات والبرامج والأنشطة الترويجية والفنية وتوزيع الهدايا على الأطفال، وكذلك متابعة تنفيذ المبادرة بمراكز شباب حياة كريمة بالمحافظة.

حفلات وملاهي وهدايا للأطفال

كما أشار «عكاشة» إلى أن مراكز الشباب بالمحافظة، شهدت إقبالا كبيراً من المواطنين خلال اليوم الأول، حيث تم استقبال أكثر من 5000 مواطن بكافة الإدارات، موضحا أن جميع المراكز تواصل استقبال المواطنين لليوم الثاني على التوالي منذ الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل يوميا.

وتوجه الأهالي من الشباب والطلائع إلى حمامات السباحة وحديقة الأطفال والملاهي والكافيهات وصالات الألعاب وصالات الألعاب الإلكترونية، كما تم توزيع الهدايا ولعب على الأطفال مع تقديم فقرات فنية وموسيقية.

جدير بالذكر أن مبادرة «العيد أحلى بمراكز شباب مصر» تهدف لإضفاء روح الفرحة والبهجة للأطفال من خلال تقديم مجموعة أنشطة وفعاليات وفقرات متنوعة، وتوزيع الهدايا عليهم، وتستمر طوال أيام عيد الأضحى المبارك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل.