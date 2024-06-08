أسعار الشاليهات في رأس سدر والعين السخنة 2024.. لقضاء إجازة العيد

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك 2024 ، ويسعى عدد من المواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحى في العديد من المدن الساحلية للهروب من ارتفاع درجات الحرارة في القاهرة، لذلك يهتم العديد من الراغبين في قضاء إجازة عيد سعيدة بمعرفة أسعار الشاليهات في العديد من المدن الساحلية لقضاء إجازة عيد أضحى سعيدة.

ويفضل المواطنون الأماكن القريبة من القاهرة لاستغراق وقت أقل وسهولة وسائل المواصلات، لذلك نستعرض لكم متوسط أسعار الشاليهات في «العين السخنة» و«رأس سدر»، إذ تختلف أسعار الشاليهات في رأس سدر والعين السخنة على حسب أيام الأسبوع، وفق مواقع الحجز الإلكتروني للفنادق والشاليهات، كالتالي:

أسعار إيجار الشاليهات في رأس سدر والعين السخنة

تتفاوت أسعار الشاليهات حسب أيام الأسبوع ابتداء من الأحد إلى الأربعاء، وتنخفض بها الأسعار لأنها تصنف ضمن أيام وسط الأسبوع وابتدا من الخميس والجمعة والسبت تسمى أسعار «الويك اند »، وتأتي كالتالي:

أسعار إيجار الشاليهات في رأس سدر

- تبدأ أسعار الشالية فى الليلة الواحدة لشخصين من 1300 جنيه وحتى 3000 جنيه، إذ يبدأ الإيجار من الساعة 11 ظهراً وحتى الساعة 11 من اليوم التالي.

أسعار إيجار الشاليهات في العين السخنة

تبدأ أسعار الشالية في العين السخنة في الليلة الواحدة لشخصين من 1900 جنيه وحتى 2400، وتختلف وفقا لاختلاف مساحة الشالية وموقعه من البحر، وتتميز تلك الشاليهات بتوافر الخدمات من حولها مثل المحلات التجارية وسوبر ماركت ومطاعم وكافيهات، ويضم الشاليهات غرفة وصالة أو غرفتين ومطبخ وثلاجة وتليفزيون وتكييف وغيرها من الخدمات الأخرى.