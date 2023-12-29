أرخص أسعار الفنادق والشاليهات في شرم الشيخ.. اليوم يبدأ من 500 جنيه

مع اقتراب إجازات نصف العام الدراسي، تبدأ الحجوزات في المنتجعات والقرى السياحية بشرم الشيخ، فإذا كنت تبحث عن مكان تتوافر فيه الأسعار المناسبة لقضاء يوم ممتع مع أسرتك، تقدم لك «الوطن» بعض الأماكن الترفيهية في شرم الشيخ، التي تناسب أسعارها الجميع مقابل خدمات مميزة.

أرخص الفنادق في شرم الشيخ

قال إسلام نبيل، رئيس هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء: «دائما ما يبحث رب الأسرة عن مكان مناسب بأسعار مخفضة، وخاصة للأسر التي تتكون من 4 أفراد فيما أكثر، فإذا كانت ميزانيتك محدودة، يمكنك أن توجه مقصدك للقرى السياحية أو لفنادق الثلاث نجوم».

شاليهات في شرم الشيخ بأرخص الأسعار

واستكمل رئيس هيئة تنشيط السياحة حديثه، مؤكدًا أن في شرم الشيخ توجد قرى سياحية تضم شاليهات، وتتفاوت إيجارها حسب مساحة الشاليه، إضافة إلى موقع القرية، حيث يوجد قرى تتوسط المدينة ويسهل انتقال نزلائها من وإلى الأماكن السياحية، ومنها ما يبعد عن المدينة، فتكون تكلفة انتقال نزلائها أعلى.

وذكر رئيس هيئة تنشيط السياحة، تكلفة كل منها على النحو التالي:

- شاليه غرفة وصالة، يتراوح إيجاره بين 700 و1500 جنيه في اليوم.

- شاليه غرفتين وصالة، يتراوح إيجاره بين 1500 و2500 جنيه في اليوم.

- استوديو يتراوح إيجاره بين 700 و1200 جنيه حسب موقعه ومستوى الأثاث.

فنادق تقييم 3 نجوم في شرم الشيخ

وتستعرض «الوطن» أفضل فنادق بتقييم 3 نجوم في شرم الشيخ، والتي تقدم خدماتها بأفضل الأسعار، كالتالي:

- فندق الشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة، ويعد أرخص نزل، فالغرفة المزدوجة تسع لفردين سعرها 500 جنيه في اليوم، بمعدل 250 جنيها للفرد دون وجبات.

- فندق تابع لنادي شرم الشيخ الاجتماعي، ويبلغ قيمة الغرفة المزدوجة به عن الليلة الواحدة 700 جنيه، بمعدل 350 جنيها عن الفرد، ويشمل وجبة الإفطار.

- فندق تابع للمدينة الشبابية بحي النور، التابع لوزارة الشباب والرياضة، وتبلغ سعر الغرفة المزدوجة به 1500 جنيه، شاملة وجبة الإفطار والعشاء، بمعدل 750 جنيها عن الفرد.