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رئيس «النواب» يشيد بالعلاقات البرلمانية المتميزة بين مصر وأذربيجان

كتب:

ولاء نعمه الله
01:20 م | الأحد 11 يونيو 2023
حنفي جبالي يلتقي وكيل أول برلمان أذربيجان

حنفي جبالي يلتقي وكيل أول برلمان أذربيجان

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب اليوم، عادل علييف، وكيل أول برلمان أذربيجان، حيث أكد خلال اللقاء، عمق العلاقات المصرية الأذرية، والمُنعكسة على حالة الزخم الإيجابي التي تشهدها العلاقات الثنائية مؤخرا.

العلاقات المصرية الأذرية

ورحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بوكيل أول برلمان أذربيجان، طالبا نقل تحياته إلى رئيسة برلمان أذربيجان، كما أشاد بالعلاقات البرلمانية المُتميزة بين مجلس النواب المصري وبرلمان أذربيجان، في ضوء تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وأذربيجان، والتي ستُمثل رافدا مُهما للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أعرب وكيل أول برلمان أذربيجان، عن بالغ تقديره واعتزازه لهذا اللقاء، في ظل العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الصديقين على المستويات كافة، خاصة على الصعيد البرلماني، مُشيداً بالزيارة الأخيرة لرئيس مجلس النواب إلى أذربيجان، والتي تعكس المستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

 

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.