لحظات تحبس الأنفاس.. ماذا حدث بعد اشتعال محرك ركاب طائرة صينية «فيديو»

لحظات مرعبة عاشها ركاب أثناء تواجدهم على طائرة تابعة لشركة طيران الصين أثناء هبوطها في سنغافورة، نتيجة تصاعد دخان من أحد محركاتها، ما أدى إلى هروبهم من الطائرة وسرعة إخلائها لتجنب حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية وفقا لما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية».

حريق في طائرة صينية

كانت الطائرة الصينية قادمة من مدينة تشنغدو في مقاطعة سيتشوان الصينية وعلى متنها 146 راكبا وتسعة من أفراد الطاقم، وبمجرد تصاعد الدخان تم هبوط الطائرة على الفور حوالي الساعة 4:15 مساء، حسبما أفاد مطار شانغي، في بيان على صفحته الرسمية.

تم إخماد الحريق الذي اشتغل في المحرك الأيسر من الطائرة بعد 10 دقائق من هبوط الطائرة، حيث أصيب أشخاص بجروح طفيفة بسبب استنشاق الدخان أثناء عملية الإخلاء، وفقا لما ذكره البيان الذي صدر عن هيئة الطيران المدني بسنغافورة.

Air China A320neo evacuated on the runway at Singapore after the engine caught fire on approach to the airport. pic.twitter.com/6uorjdZQMI — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 10, 2023

سبب حدوث الحريق

وبحسب وسائل إعلام صينية، فإن الدخان أدى إلى تشويش الأضواء في المقصورة وطلبت المضيفات من الركاب التزام الهدوء والبقاء في مقاعدهم بعد أن وقف البعض، كما أن تم إخماد الحريق في المحرك الأيسر بعد هبوط الطائرة.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن سبب اشتعال النيران في المحرك الأيسر بالطائرة جاء نتيجة وجود عطل ميكانيكي في المحرك، وذلك وفقا لما ذكرته شركة طيران الصين في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكده أن التحقيق ما زال مستمرا.