لحظات تحبس الأنفاس.. ماذا حدث بعد اشتعال محرك ركاب طائرة صينية «فيديو»

لحظات مرعبة عاشها ركاب أثناء تواجدهم على طائرة تابعة لشركة طيران الصين أثناء هبوطها في سنغافورة، نتيجة تصاعد دخان من أحد محركاتها، ما أدى إلى هروبهم من الطائرة وسرعة إخلائها لتجنب حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية وفقا لما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية».

كانت الطائرة الصينية قادمة من مدينة تشنغدو في مقاطعة سيتشوان الصينية وعلى متنها 146 راكبا وتسعة من أفراد الطاقم، وبمجرد تصاعد الدخان تم هبوط الطائرة على الفور حوالي الساعة 4:15 مساء، حسبما أفاد مطار شانغي، في بيان على صفحته الرسمية.

تم إخماد الحريق الذي اشتغل في المحرك الأيسر من الطائرة بعد 10 دقائق من هبوط الطائرة، حيث أصيب أشخاص بجروح طفيفة بسبب استنشاق الدخان أثناء عملية الإخلاء، وفقا لما ذكره البيان الذي صدر عن هيئة الطيران المدني بسنغافورة.

Air China A320neo evacuated on the runway at Singapore after the engine caught fire on approach to the airport. pic.twitter.com/6uorjdZQMI