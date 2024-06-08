المخرج محمود رشاد يكشف عن سبب نجاح وثائقي «أم الدنيا 2».. (فيديو)

أعرب المخرج محمود رشاد عن سعادته بردود الفعل حول الفيلم الوثائقي «أم الدنيا 2»، المعروض عبر منصة WATCH IT الإلكترونية وتصدر المركز الأول في قائمة الأعلى مشاهدة عبر المنصة، التي تضم 10 أعمال.

أسباب نجاح الفيلم الوثائقي «أم الدنيا 2»

قال المخرج محمود رشاد لـ«الوطن»، إن الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي «أم الدنيا» يبدأ بعد موت الملكة كليوباترا ونهاية عصر الأسرات في مصر القديمة، مرورًا بدخول الرومان، حتى خلافة الحاكم بأمر الله في الدولة الفاطمية، لافتًا إلى أنه يتناول أحداث 1000 سنة في عصور مختلفة.

وتابع بأن الفنانة سوسن بدر، سبب نجاح الفيلم الوثائقي، لأنها قدمته بطريقة سلسة وشيقة جذبت الجمهور، خاصة أن الأعمال التاريخية يصعب فيها متابعة الجمهور لسرد الأحداث باستمرار.

أبطال الفيلم الوثائقي أم الدنيا

فيلم أم الدنيا بطولة الفنانة سوسن بدر، وبعض الممثلين الشباب من مسرح الكنيسة لأول مرة يظهرون خلال الأحداث، تأليف وإخراج محمود رشاد، بالتعاون مع خبراء فى علم المصريات والتاريخ المصري.