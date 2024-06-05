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«WATCH IT» تروج للجزء الثاني من الفيلم الوثائقي أم الدنيا.. «إحنا مين؟»

كتب:

هبة ياسر
10:53 ص | الأربعاء 05 يونيو 2024
فيلم أم الدنيا

فيلم أم الدنيا

نشرت منصة WATCH IT الرقمية فيديو ترويجي للفيلم الوثائقي أم الدنيا 2، الذي سيطرح غدًا الموافق 6 يونيو، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

روجت منصة WATCH IT، للفيلم الوثائقي أم الدنيا 2 الذي يحمل عنوان «إحنا مين؟»، معلقة: «فاضل يوم واحد بس وتستمتع بحكايات أم الدنيا على WATCH IT».

موعد عرض فيلم أم الدنيا الجزء الثاني 

ستعرض أولى حلقات الفيلم الوثائقي أم الدنيا 2 «إحنا مين» غدًا الخميس، حصريًا على منصة WATCH IT الرقمية ويعتبر من أعمالها الأصلية.

فيلم أم الدنيا 2

وتبدأ أحداث الفيلم برحلة مثيرة مدتها ألف عام لتفسير تنوع الهوية المصرية عن طريق التعرف على الحضارات التي حلت على مصر وامتزجت بها وأضافت إليها عناصر مختلفة.

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