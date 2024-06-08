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آخر تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الزكي بعد خروجه من العناية المركزة

كتب:

أميرة عزالدين
09:48 م | السبت 08 يونيو 2024
جلال الزكي

جلال الزكي

تعرض الفنان جلال الزكي منذ 3 أسابيع لحادث سير مروع على الطريق الصحراوي بعد انقلاب سيارته، وجرى نقله إلى المستشفى وإيداعه وحدة العناية المركزة إثر دخوله غيبوبة جراء الحادث.

تطورات الحالة الصحية لـ جلال الزكي

وكشف مصدر مقرب من الفنان جلال الزكي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حالته الصحية أصبحت مستقرة حاليًا ويتماثل للشفاء، ومن المقرر أن يغادر المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه بدأ في السير على قدميه بشكل طبيعي واستقرت وظائف جسمه.

آخر أعمال الفنان جلال الزكي

وكان آخر أعمال الفنان جلال الزكي في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل حق عرب، مع الفنان أحمد العوضي، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، ويتم إذاعة المسلسل في عرضه الثاني حاليًا عبر قناة الحياة، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.

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بقلم أميرة عزالدين