7 معلومات عن الأميرة عائشة بعد خطبتها.. إطلالتها خطفت الأنظار

خطفت الأميرة عائشة ابنة الأمير فيصل ابن الحسين، الأنظار في حفل خطبتها بإطلالته البسيطة، التي رصدتها مجموعة من الصور التي وثقت الحفل من داخل قصر العائلة الهاشمية، ونشرتها الصحف المحلية والديوان الملكي، احتفاءً بالمناسبة السعيدة، وبعد تساؤلات الناس عنها، نستعرض 7 معلومات عن الأميرة عائشة.

7 معلومات عن الأميرة عائشة بعد خطبتها

بعد انتشار الصور عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتهنئات للعائلة الهاشمية الأردنية على خطوبة ابنتها، نستعرض 7 معلومات عن الأميرة عائشة، وفق موقع مجلة «harpersbaza»:

ابنة الأمير فيصل، الشقيق الأصغر لملك الأردن عبد الله الثاني ابن الحسين.

وٌلدت عام 1997 ميلاديًا.

والدتها الزوجة الأولى للأمير فيصل، الأميرة عاليا الطباع.

لدى الأميرة عائشة 5 أشقاء، هم: «الأميرة آية، الأمير عمر، الأمير محمد، الأمير عبدالله، وتوأمها الأميرة سارة».

درست علم الجريمة، وهو الدراسة العلمية لمنع السلوك الإجرامي، ومعرفة طبيعتها وأسبابها، وعواقبها.

تحمل درجة الماجستير في التشريعات الدينية والمجتمع والقانون.

تعمل حاليًا باحثة ومنسقة اتصالات.

مشاهد من خطوبة الأميرة عائشة

كانت خطوبة الأميرة عائشة بحضور عمها عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وشقيقة الأصغر الأمير هاشم وعدد من الأمراء، وتمت الخطبة بالتقاليد الأردنية القديمة، حيث استقبل عائلة العريس كريم يزيد المفتي مدير تطوير الأعمال لشركات مختصة بقطاع الفنادق، في منزله لطلب يد ابنته الصغرى.

يذكر أن آخر الأفراح التي تمت في العائلة الهاشمية، كان حفل زفاف ولي العهد الأمير عبدالله ابن الحسين، من الأميرة رجوة آل سيف في يونيو الماضي، بحضور عدد من الشخصيات المهمة.