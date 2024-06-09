محمود مسلم: حسام حسن يمتلك جماهيرية كبيرة.. ومتفائل بقيادته للمنتخب

عبَّر الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، عن تفاؤله بقيادة حسام حسن المنتخب الوطني، قائلا: «أنا شخصيا من المتفائلين بحسام حسن، ومتفائل أنه يستطيع عمل خلطة كروية، وأنا أحب الناس الذين لديهم حمية وحماس».

حسام حسن ياما فرحنا وأسعدنا

وأضاف «مسلم»، خلال لقاء ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة ten، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أن حسام حسن يمتلك جماهيرية وشعبية، مواصلا: «ياما فرحنا وأسعدنا».

حسام حسن حقق هدفه في أول مباراة له مع المنتخب أمام بوركينا فاسو

وأوضح أن حسام حسن حقق هدفه في أول مباراة له مع المنتخب أمام بوركينا فاسو، مردفا: «حسام حسن لم يحصل بعد على الفرصة الكاملة، وأفضل من المدرب الأجنبي الذي كان يحصل على مبالغ طائلة، وأفضل من المدربين المصريين مثل حسام البدري وإيهاب جلال».