«الأرصاد»: انخفاض في درجات الحرارة لمدة 48 ساعة.. والعظمى على القاهرة 36

تشهد حالة الطقس اليوم انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة اليوم الأحد وذلك على أغلب أنحاء الجمهورية، إذ يسود طقس حار نهاراً على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنَّ انخفاض درجات الحرارة سيتراوح بين 3 إلى 5 درجات، بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب شرق أوروبا تعمل على تلطيف درجات الحرارة لمدة 48 ساعة فقط.

درجات الحرارة اليوم على القاهرة ومحافظات الدلتا

القاهرة: الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

العاصمة الإدارية: العظمى 36 الصغرى 23.

6 أكتوبر: العظمى 36 الصغرى 22.

بنها: العظمى 35الصغرى 22.

دمنهور: العظمى 34الصغرى 22.

وادي النطرون: العظمى 35 الصغرى 22.

الزقازيق: العظمى 36 الصغرى 22.

شبين الكوم: العظمى 36الصغرى 22.

الإسماعيلية: العظمى 37 الصغرى 22.

السويس: العظمى 37 الصغرى 22.

درجات الحرارة اليوم على السواحل الشمالية

الإسكندرية: العظمى 30 الصغرى 18.

مطروح: العظمى 30 الصغرى 19.

العلمين: العظمى 29الصغرى 18.

بورسعيد: العظمى 31 الصغرى 18.