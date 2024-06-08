48 ساعة من الطقس المعتدل.. انخفاض درجات الحرارة ورياح تلطف الجو 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تنعم بـ48 ساعة من الطقس المعتدل، بعد الموجة شديدة الحرارة التي تعرضت لها البلاد، بفعل تأثير الكتل الهوائية الحارة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاضا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة، بقيم تتراوح من 3 إلى 5 درجات، غدًا الأحد وبعد غد الاثنين، مشيرة إلى أنه خلال الـ48 ساعة المقبلة، يسود طقس حار على شمال البلاد، ويكون شديد الحرارة على جنوب «سيناء، والبلاد»، ومعتدل ليلًا على أغلب الأنحاء، ويكون مائلًا للحرارة على جنوب «سيناء، والصعيد».

ولفتت «الأرصاد» إلى أن الظاهرة الوحيدة المؤثرة تكون يومي الأحد والاثنين، وهي نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، تعمل على تلطيف الأجواء.

درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على أقاليم الجمهورية خلال الـ48 ساعة المقبلة، يومي الأحد والاثنين.

درجات الحرارة غدًا الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الاثنين المقبل

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 27 درجة مئوية.