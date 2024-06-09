المراجعة النهائية في اللغة الإيطالية لطلاب الثانوية العامة 2024.. «هتقفل المادة»

بدأ العد التنازلي لماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، الذي ينطلق 10 يونيو المقبل، لذا؛ تصبح المراجعات النهائية أمرا مُلحًا في هذه الفترة، وضمن هذه المواد اللغة الإيطالية أحد فروع اللغة الأجنبية الثانية، التي يحرص الطلاب على مذاكراتها جيدًا لضمان الدرجات النهائية.

المراجعة النهائية في اللغة الإيطالية

وفي تصريحات لـ«الوطن»، قدمت شروق جبريل معلم اللغة الإيطالية، مراجعة شاملة لمنهج اللغة الإيطالية، التي تشمل أبرز القواعد المهمة على مدار الخمس وحدات، مع استعراض أبرز النقاط في شرح الضمائر، والأسئلة الاستفهامية، وكيفية التعبير عن الرأي، وحروف الجر.

مراجعة الإيطالي

ويقدم «الوطن» لطلاب الثانوية العامة، صفحات المراجعة النهائية للغة الإيطالية للصف الثالث الثانوي 2024، على النحو التالي: