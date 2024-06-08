حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم بالقاهرة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد بمديرية تموين القاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشددًا على ضرورة توفير كل أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة والمبردة والسلع الغذائية في جميع المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة والسيارات المتنقلة بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، مع مراعاة أن تقل أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق، مع ضخ كميات كبيرة من مختلف أنواع اللحوم، ونشر منافذ بيع وتوزيع اللحوم الطازجة والمجمدة مع تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والمحال والمجمعات والشوادر وتكثيف المرور اليومي للتأكد من صلاحية المعروض السلعي للاستهلاك.

سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين

ووجه محافظ القاهرة بضرورة تفعيل عمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية خلال يوم الوقفة وأيام العيد وعملها لفترتين، لسرعة تلقي شكاوى المواطنين على مدار اليوم والقيام بحلها، مع ربطها بغرف عمليات الإدارات التموينية بالأحياء، مع شن حملات مشتركة مع مديريتي الصحة والطب البيطري ومباحث التموين على محال الجزارة وثلاجات بيع اللحوم المجمدة قبل حلول عيد الأضحى المبارك وخلال فترة العيد.

الرقابة على المخابز

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على المخابز العامة والخاصة طوال أيام العيد والتأكيد على التنسيق بين المخابز للتناوب على العمل خلال إجازة العيد، وكذلك متابعة مستودعات أسطوانات البوتاجاز والدفع بحصص إضافية لسد احتياجات المواطنين ومواجهة أي زيادة في الطلب قبل وأثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.