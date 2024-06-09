أسئلة علم النفس والاجتماع للصف الثالث الثانوي 2024.. «درب نفسك على الامتحان»

أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات الثانوية العامة 2024، التي تبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع وأولها مادة التربية الوطنية يوم الاثنين المقبل 10-6-2024، وتستأنف الامتحانات بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك بباقي المواد الأسية والمضافة للمجموع.

أسئلة علم نفس واجتماع للصف الثالث الثانوي 2024

وبمناسبة قرب امتحانات الثانوية العامة 2024، قررت وزارة التربية والتعليم إعداد نموذج استرشادي لطلاب الثانوية العامة في العديد من المواد ومن ضمنها أسئلة مادة علم النفس والاجتماع، على النحو التالي:

كما حرصت وزارة التربية والتعليم على وجود مراجعات مجانية تكون متاحة طوال فترة الامتحانات، من خلال رابط مدرستنا ومؤسسة حياة كريمة، شهدت خلال الفترة التالية، إقبالا شديدا وغير مسبوق، لأنها تمثل خدمة متميزة لطلاب الثانوية العامة.

ويشرف على المراجعات فرق من المعلمين المتميزين لتحقيق أكبر تحصيل دراسي والتدريب على شكل امتحان نهاية العام الدراسي؛ حتى يكون الطالب مستعدا بشكل كبير للامتحان.