أسئلة علم النفس والاجتماع للصف الثالث الثانوي 2024.. «درب نفسك على الامتحان»
كتب:
سارة شوقي
10:46 ص | الأحد 09 يونيو 2024
أسئلة علم نفس واجتماع للصف الثالث الثانوى 2024
أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات الثانوية العامة 2024، التي تبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع وأولها مادة التربية الوطنية يوم الاثنين المقبل 10-6-2024، وتستأنف الامتحانات بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك بباقي المواد الأسية والمضافة للمجموع.
أسئلة علم نفس واجتماع للصف الثالث الثانوي 2024
وبمناسبة قرب امتحانات الثانوية العامة 2024، قررت وزارة التربية والتعليم إعداد نموذج استرشادي لطلاب الثانوية العامة في العديد من المواد ومن ضمنها أسئلة مادة علم النفس والاجتماع، على النحو التالي:
كما حرصت وزارة التربية والتعليم على وجود مراجعات مجانية تكون متاحة طوال فترة الامتحانات، من خلال رابط مدرستنا ومؤسسة حياة كريمة، شهدت خلال الفترة التالية، إقبالا شديدا وغير مسبوق، لأنها تمثل خدمة متميزة لطلاب الثانوية العامة.
ويشرف على المراجعات فرق من المعلمين المتميزين لتحقيق أكبر تحصيل دراسي والتدريب على شكل امتحان نهاية العام الدراسي؛ حتى يكون الطالب مستعدا بشكل كبير للامتحان.