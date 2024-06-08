«الزراعة»: اليوم بداية شهر «بؤونة» القبطي المعروف بارتفاع الحرارة الشديد

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن اليوم السبت هو بداية الشهر القبطي «بؤونة» المعروف بارتفاع الحرارة الشديد، الذي يأتي هذا العام بالتزامن مع موجة شديدة الحرارة سجلت فيها القيم لأعلى من 40 درجة مئوية، لافتا إلى أنه مصحوب بطقس استوائي حقيقي ورطوبة وحرارة مرتفعة.

أضاف أن شهر بؤونة يعتبر البداية الحقيقية للصيف الفلكي، وموعده يكون في الأغلب 21 يونيو، ولكن مع فروق الشهور الميلادية والقبطية يتقدم مع مرور السنين، مشيرا إلى أنه شهر يظهر فيه العديد من الآفات والأمراض.

ارتفاع الطاقة الحرارية يتسبب في زيادة كبيرة في معدلات البخر

أوضح أن ارتفاع الطاقة الحرارية يتسبب في زيادة كبيرة في معدلات البخر ومعدلات تنفس الظلام لدى النبات، وهو ما يتسبب في هدم المادة التي يبينها النبات ليلاً، كما يؤدي الارتفاع الشديد في الحرارة إلى زيادة فرص إصابة ثمار المانجو بلسعات الشمس وكذلك بعض ثمار الخضر، كما تؤدي زيادة فرق حرارة الليل والنهار إلى زيادة التذبذبات الحرارية لأكثر من 15 درجة مئوية وهو ما يؤدي إلى تذبذب عمليات الامتصاص.

ظهور الحشرات حرشفية الأجنحة مثل دودة ورق القطن

أشار إلى أن الحرارة تتسببت في امتناع بعض العناصر من الانسياب داخل النباتات مثال الكالسيوم والبورون، وظهور العديد من الآفات منها الحشرات حرشفية الأجنحة مثل دودة ورق القطن وفراشة درنات البطاطس والتوتا ابسليوتا ودودة الحشد ودودة براعم الزيتون والعنكبوت الأحمر، كذلك فالظروف مناسبة لانتشار الأمراض الصيفية المحبة للرطوبة العالية مثل البياض الدقيقي والزغبي والتبقعات والانثراكنوز.

أكد أن ارتفاع الحرارة في بؤونة يتسبب في ظهور نقطة الندى أو زيادة الرطوبة الحارة على سطح النباتات وزيادة في الرطوبة الجوية وهو ما يتسبب في تساقط العقد الحديث وبعض الثمار خاصة في اللليمون، والموالح.