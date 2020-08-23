مصدر: إعادة فتح باب التقديم للمدارس الحكومية 19 أكتوبر

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من المقرر إعادة فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس الحكومية لمراحل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ابتداء من يوم 19 أكتوبر القادم، من خلال إتاحة رابط الكتروني على موقع كل مديرية تعليمية على حدة.

وأضاف المصدر أن إتاحة التقديم مرة أخرى يرجع لسببين، الأول، وجود أماكن بالمدارس الحكومية لم يتم شغلها حتى الآن، نظرا لانخفاض أعداد المتقدمين للمدارس الحكومية، ويتمثل السبب الثاني، في إتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور الذين فوجئوا بقرار التقديم الإلكتروني هذا العام بدلا من الملفات الورقية، ولم يتمكنوا من التقديم لأبنائهم بسبب انتهاء الفترة المخصصة لذلك.

وأكد المصدر، أنه بعد تقديم ولي الأمر للطلب الإلكتروني، سوف تظهر أمامه 3 مدارس تقع في المنطقة السكنية التابع لها، ويحق له اختيار أيا منها، على أن يقوم باستيفاء ملف الأوراق الخاص بطفله في الموعد الذي سيتم تحديده له على لينك التقديم، ومن يتخلف عن هذا الموعد، سيتم إلغاء قبول نجله في المدرسة، وإتاحة الفرصة لطفل آخر.