ضبط عصابة تزوير المحررات الرسمية في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام والأحوال المدنية بوزارة الداخلية، قيام 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية والشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم وبحوزتهم عدد من الشهادات والمستندات «مزورة»، عدد من التقارير الطبية ممهورة بختم شعار الجمهورية ومنسوبة لجهات حكومية مختلفة، جهاز كمبيوتر بمشتملاته يستخدم في التزوير، و4 هواتف محمولة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.