«تعليم دمياط»: تجهيز 41 لجنة لاستقبال 13 ألف طالب بالثانوية العامة غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، انتهاء استعداداتها لانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 غدا الاثنين وتستمر حتى 20 يوليو المقبل، حيث تم تجهيز 41 لجنة موزعة على 10 إدارات تعليمية لاستقبال 13601 طالب وطالبة.

تفاصيل الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

وقال محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 بدمياط كما يلي:

- الشعبة الأدبية: 3126 طالبًا

- شعبة العلوم: 6857 طالبًا

- شعبة الرياضيات: 2885 طالبًا

وأضاف «غريب»، في بيان، أنه جرى تجهيز 41 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية العشرة، علاوة على تجهيز 31 استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية، عبارة عن 21 استراحة للرجال و10 استراحات للسيدات.

حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ضرورة الالتزام بتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الواردة في الكتاب الدوري رقم 22 الصادر في مايو 2023.

وشدد على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، وأصدر تعليماته لجميع الجهات التنفيذية المسؤولة عن سير الامتحانات بالمديرية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات.

تجهيزات لجان الثانوية العامة

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تجهيز لجان الثانوية العامة بتوفير التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين، وخطوط السير من وإلى اللجان، وتوفير احتياجاتهم، والتأكد من آلية توزيع أوراق الأسئلة ووصولها للجان بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما وجه بالتأكد من تواجد مراوح الحائط وعملها بكفاءة، وتوفير التهوية المناسبة لخلق مناخ ملائم للطلاب، وتوفير المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو، والتأكد من صيانة دورات المياه، وسلامة وسائل الإنارة، وكفاءة الأثاث ومناسبته للمرحلة العمرية للطلاب.