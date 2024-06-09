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سعر الريال السعودي في البنوك اليوم.. تراجع ملحوظ

كتب:

محمد متولي
01:08 م | الأحد 09 يونيو 2024
ریال سعودي

ریال سعودي

انخفاض ملحوظ شهده سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 9-6-2024 بعد بداية التعاملات، إذ سجل في البنك المركزي المصري تراجعا بقيمة 3 قروش، وفقا للمعلن على المنصات الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري. 

وشهد الريال السعودي زيادة في الطلب على الشراء مع اقتراب موسم الحج، الذي يستوعب أكثر من 60 ألف حاج مصري، وفقا لبعثة الحج الرسمية التابعة للداخلية والسياحة والتضامن.

سعر الريال السعودي

- سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، نحو 12.63 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، سجل 12.64 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 12.65 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، 12.62 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية، 12.66 جنيه للشراء و12.72 جنيه للبيع.

 

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بقلم محمد متولي