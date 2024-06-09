ما سبب انخفاض أسعار الذهب العالمية مؤخرا؟

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب ونائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب شهدت حالة من التذبذب في الأسواق العالمية، خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي أثر بدوره على سعر السوق المحلي، مشيرا إلى أن الصين أصدرت بيانا يقضي بتوقفها عن شراء الذهب، بعدما نجحت في ملء احتياطها الاستراتيجي للذهب بمقدار 72 مليون وقية، بخلاف احتياطي دولاري قدره 3.2 تريليون دولار، ما أدى إلى تراجع أسعار الذهب عالميا.

فرج: البنوك المركزية الأوروبية قامت بتخفيض سعر الفائدة

وأضاف «فرج»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن البنوك المركزية الأوروبية قامت بتخفيض الفائدة، ومن المنتظر أن يخفض البنك الفيدرالي الأمريكي للفائدة قبل نهاية العام، وفي حال حدوث ذلك فسيعاود الذهب الصعود مرة أخرى لبعد 2500 دولار للأوقية، ما سيؤدي لوجود مزيدا من الارتفاعات.

وأوضح أن الأسعار الحالية هي أسعار جيدة ومناسبه مع عدم تخفيض الفائدة حتى الآن، في حين يتوقع الخبراء ارتفاع أسعار الذهب حال تخفيض سعر الفائدة، لافتا إلى أن الذهب هو مخزن للقيمة على مدى العصور واحتياطي استراتيجي للأفراد والدول على حد السواء.

وأكد أن الدولة المصرية لديها أكثر من 120 موقع للذهب وبها كميات كبرى من الذهب، وهناك أكثر من موقع يعادل كمية الذهب الموجود في منجم السكري، وهذا المجال واعد جدا وتوليه الدولة اهمية خاصة.