مدارس بديلة للثانوية العامة 2024 للبنات.. خيارات متنوعة لطالبات الإعدادية

مع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2024، تبدأ رحلة جديدة للعديد من الفتيات لاختيار مسارهن التعليمي، وبالنظر إلى رغبة بعض الطالبات في عدم الالتحاق بالثانوية العامة، تتوفر العديد من مدارس بديلة للثانوية العامة للبنات، التي تقدم فرصًا تعليمية مميزة وتؤهل الخريجات لسوق العمل، أو لمواصلة تعليمهن العالي.

بدائل الثانوية العامة 2024

ويمكن للطالبات الالتحاق بما يقارب من 44 مدرسة، عقب تخرجهن من الشهادة الإعدادية كبديل للمدارس الثانوية العامة، منها:

- مدارس للتمريض.

- مدرسة تكنولوجيا الطاقة الحيوية.

- مدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة إيجيب جولد للذهب.

- مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة السويدي.

- مدرسة الطاقة الشمسية.

- مدرسة غبور.

- مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي.

- مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل.

- مدرسة توشيبا العربي.

- مدرسة الضبعة النووية.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الذهب.

- مدرسة الميكاترونيات.

- مدرسة الشهيد أحمد تعلب.

- مدرسة البترول.

- مدرسة مبارك كول.

- مدرسة إلكترو مصر.

- مدرسة التمريض العام.

- مدرسة المتفوقين.

- مدرسة الفنية التجارية المتقدمة.

- مدرسة صيد وتربية الأسماك.

- مدرسة السكة الحديد.

- مدرسة إيفا فارما للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الثانوية الجوية.

- مدرسة دون بوسكوال- مدرسة الثانوية البريطانية.

- مدرسة الأثاث بعد الإعدادية.

- مدرسة البريد.