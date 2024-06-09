19 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة في بني سويف غدا

راجع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولي قطاع التعليم، الترتيبات والتجهيزات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، غدا الاثنين، في المواد غير المضافة للمجموع.

امتحانات الثانوية العامة في بني سويف

ومن المقرر أن يبدأ غدًا، أكثر من 19 ألفا و166 طالبا وطالبة، الامتحانات داخل 45 لجنة تضم على مستوى المحافظة، بواقع 12 ألفا و716 طالبًا وطالبة علمي علوم، و2059 طالبًا وطالبة علمي رياضة، و4391 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية.

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي في بني سويف، غدًا الامتحانات في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وتستكمل يوم الأربعاء 14 من نفس الشهر بمادتي الإحصاء والاقتصاد، على أن تتوقف الامتحانات لمدة أسبوع بسبب إجازة عيد الأضحى، لتستأنف يوم 22 يونيو بامتحان مادة اللغة العربية للشعب والتخصصات كافة، وتختتم 17 يوليو المقبل لشعبة الآداب بالفلسفة والمنطق، وشعبة العلوم بمادة الأحياء، ويوم 20 يوليو بالديناميكا لعلمي رياضة.

وأكد محافظ بني سويف، في بيان، ضرورة التواصل الدائم بين غرفة عمليات التربية والتعليم والغرفة الرئيسية بالمحافظة والغرفة المركزية للوزارة وغرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز لتلقي أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس على مستوى المحافظة، والعمل على سرعة حلها.

تكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان

ووجه المحافظ، رؤساء المدن والقرى بالمتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات.