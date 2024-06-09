درجات المواد غير المضافة للصف الثالث الثانوي 2024.. التربية الدينية من 25

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن درجات المواد غير المضافة للصف الثالث الثانوي 2024، وذلك بالنسبة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

درجات المواد غير المضافة للصف الثالث الثانوي 2024

وبالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، توزع درجات المواد غير المضافة للصف الثالث الثانوي 2024، للشعبتين الأدبية والعلمية، وفقًا لما حددته الوزارة، وهي:

- التربية الدينية 25 درجة.

على أن تكون درجة النجاح من 12.5 درجة.

- التربية الوطنية 25 درجة.

على أن تكون درجة النجاح من 12.5 درجة.

- الاقتصاد والإحصاء 50 درجة.

على أن تكون درجة النجاح من 25 درجة.

الامتحانات تبدأ 22 يونيو

وتقدر درجات مواد الثانوية العامة 2024 الكلية بـ410 درجات، بعد انتهاء امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة 2024، على أن تبدأ الامتحانات للمواد المُضافة للمجموع بعد عيد الأضحي في 22 يونيو، وتنتهي يوم 20 يوليو المُقبل.