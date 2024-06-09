أماكن مدارس غبور على مستوى الجمهورية 2024.. إليك التفاصيل

أطلقت مؤسسة غبور للتنمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مدرستي غبور1 وغبور2 للتكنولوجيا التطبيقية، بدءًا من العام الدراسي 2022- 2021، إضافة إلى عدد مراكز «مهني سيارات».

وتهتم هذه المدارس بالتعليم القائم على العمل والتعلم جنبًا إلى جنب مع تأهيل الطلاب المتميزين بالمهارات الفنية والشخصية اللازمة، واعتمد هذا النموذج في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ليتماشى مع أهداف تطوير التعليم الفني، وتعزيز قابلية التوظيف المطابقة لمتطلبات الخطط الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع العمل أيضًا على تعزيز النظرة المجتمعية للتعليم الفني.

أماكن مدارس غبور على مستوى الجمهورية 2024

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أماكن مدارس غبور على مستوى الجمهورية 2024، وجاءت كالتالي:

مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية

العنوان: مجاورة 4 امتداد مدينة 15 مايو – محافظة القاهرة.

مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية

العنوان: الحي السادس – المجاورة الثامنة – محافظة الجيزة

مركز مهني سيارات إمبابة

العنوان: 1 شارع المطابع الأميرية – كورنيش النيل – إمبابة.

مدرسة مركز تدريب مهني سيارات محرم بك

العنوان: شارع عبدالمنعم رياض – بجوار نادي الصيد – محرم بك.

مدرسة مركز تدريب مهني سيارات كفر الزيات

العنوان: بجوار مدرسة النابع الميكانيكية – الدلجمون – كفر الزيات.

يذكر أنّ مدارس غبور هي من بدائل الثانوية العامة، يلتحق بها طلاب الشهادة الإعدادية الراغبون في دراسة كل ما هو متعلق بصناعة وصيانة السيارات، وهي مدارس تابعة للحكومة، يلتحق بها الطالب، ليكمل بها تعليمه في المرحلة الثانوية، وتتيح للطالب الدراسة الفنية، كما يدرس المناهج العامة «اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات واللغة الألمانية».