بعد تحقيق إيرادات ضخمة.. معلومات عن فيلم Bade Miyan Chote Miyan

يحتفي جمهور السينما الهندية في الشرق الأوسط بـ فيلم Bade Miyan Chote Miyan، والذي يجمع في بطولته، كلا من أكشاي كومار، وتايجر شروف، بجانب عدد من نجوم بوليوود، وهم «بريثفيراج سوكوماران، ومانوشي تشيلار، وألايا إف، وسوناكشي سينها، ورونيت روي، ويحمل الفيلم توقيع المخرج علي عباس ظفر.

وتدور أحداث فيلم Bade Miyan Chote Miyan حول «فريدي» و«روكي» وهما جنديان سابقان مع الزمن لإنقاذ الهند من هجوم وشيك يدبره عالم يريد الانتقام، ويواجهان العديد من الصعوبات من أجل تنفيذ مهمتهما وإنقاذ بلادهما، ونجح الفيلم أن يحظى بردود أفعال إيجابية لدى الجمهور، بالإضافة إلى تحقيق إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر.

البرومو الدعائي لـ فيلم Bade Miyan Chote Miyan

تكلفة فيلم Bade Miyan Chote Miyan تصل لـ 24 مليون دولار

فيلم Bade Miyan Chote Miyan جرى إعلانه في فبراير 2022، وبدأ التصوير الرئيسي في يناير 2023 وانتهى بحلول فبراير 2024 بالتصوير في مومباي، واسكتلندا، ولندن، ولوتون، وأبو ظبي، والأردن.

ويعتبر الفيلم من أعلى الأفلام الهندية تكلفة، إذ بلغت الميزانية 350 كرور روبية، أي ما يوازي 42 مليون دولار، وحقق إيرادات في شباك التذاكر بلغت 95 كرو روبية، أي ما يوازي 11 مليون دولار.