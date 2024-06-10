«القومي لبحوث المياه» ينظم دورة عن إدارة موارد المياه بالذكاء الاصطناعي اليوم

ينظم المركز القومي لبحوث المياه بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، اليوم الاثنين، دورة علمية بعنوان «تطبيقات تقنيات الاستشعار عن بعد والحلول الذكية في إدارة موارد المياه في مصر».

خبراء وباحثون يشاركون في دورة المركز القومي لبحوث المياه

تهدف الدورة إلى تبادل الخبرات والبحث عن حلول مبتكرة لإدارة موارد المياه في مصر، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد من نقص المياه وتغير المناخ.

ويشارك في الدورة خبراء وباحثون من مختلف الجامعات والمراكز البحثية المصرية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بإدارة المياه.

وتتناول الدورة عدة محاور رئيسية، منها: استخدام بيانات الاستشعار عن بعد لتحديد الاستهلاك المائي، وتحديد التركيب المحصولي الأمثل باستخدام الاستشعار عن بعد، وتطوير نظم الزراعة الحديثة باستخدام إنترنت الأشياء، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأنظمة الذكية في إدارة المياه وأهم وأحدث الدراسات البحثية في مجالات استخدام تطبيقات الاستشعار عن بعد لإدارة المياه.

حلول علمية لمواجهة تحديات المياه

وتعد هذه الدورة جزءًا من جهود المركز القومي لبحوث المياه لتعزيز التعاون البحثي وتطوير حلول علمية لمواجهة تحديات المياه في مصر، ومن المتوقع أنَّ تخرج الدورة بتوصيات عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع لتحسين كفاءة إدارة موارد المياه في مصر.