جوائز تصل لـ5 آلاف جنيه.. تفاصيل مسابقة مدرسة الكتاب المقدس للقراءة

أعلنت مدرسة الكتاب المقدس انطلاق التسجيل لمسابقة اقرأ واعرف واكسب 2024، والتي تهدف إلى الاستفادة من قراءة 7 كتب على مدار شهور الصيف يتبعها اجتياز امتحان إلكتروني بسيط في النهاية.

شروط المسابقة

وأوضحت المدرسة أن المسابقة مفتوحة أمام جميع الأعمار من كل محافظات مصر ومن جميع أنحاء العالم، على أن تتنوع الكتب بين الكتب روحية وعقائدية وطقسية ونفسية مختارة بعناية.

ومن القرر أن يُسلم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الجوائز التشجيعية للمسابقة، وهي:

- الجائزه الأولى بقيمة 5000 جنيه.

- الجائزه الثانية بقيمه 3000 جنيه.

- الجائزه الثالثة بقيمه 2000 جنيه.

- جوائز مالية من المركز الرابع وحتى الثامن بقيمة 1000 جنيه.

الكتب

ونوهت المدرسة أنّ الاشتراك بالمسابقة دون أي رسوم، كما أتاحت الكتب بصيغة pdf باللغه العربية، على أن تكون مدة المسابقة ثلاثة أشهر، وأسماء الكتب الخاصة بالمسابقة هي:

1- حياة الفضيلة والبر- المتنيح البابا شنودة.

2- كتاب علاقتي بين القبول والرفض- الأنبا يوسف.

3- المسيح في سر الأفخارستيا- القمص تادرس يعقوب ملطي.

4- المسيح في الأعياد اليهودية- القمص روفائيل البرموسي.

5- أساسيات الإيمان المسيحي الأرثوذكسي- القس بيشوى حلمي.

6- القديس أثناسيوس الرسولي والكتاب المقدس- د. جورج عوض.

7- الحقيقة في زمن ينكر الحقيقة– د.جورج باسيليوس.

كما وفرت المدرسة رابط تحميل تلك الكتب من هنا، والتسجيل عبر هذا الرابط، على أن يكون موعد الامتحان الخاص بالمسابقة 13-14 سبتمبر.