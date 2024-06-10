أفضل دول للدراسة والعمل في الخارج للطلاب المصريين.. إليك التفاصيل

يختار العديد من الطلاب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، الدراسة في الخارج وذلك من خلال الالتحاق بالكليات والجامعات المشهورة والمرموقة حول العالم للاستفادة بشكل كبير من الخدمات والمواد العلمية المُقدمة لهم.

أفضل دول للدراسة في الخارج

ووفقًا للإدارة المركزية للبعثات، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بالنسبة لأفضل دول يُمكن للحاصلين على الثانوية العامة الدراسة فيها بالخارج جاءت كالآتي:

1- أمريكا.

وتحتل أمريكا المرتبة الأولى بقطاع التعليم العالي، نظرًا لما تتميز به من الجودة والتطوير المُستمر، وحصول الطالب على شهادة معتمدة في كافة أنحاء العالم.

2- بريطانيا.

3- ألمانيا.

أفضل دول للدراسة والعمل

وهناك دول يتم الدراسة والعمل فيها بالخارج والتي جاءت كالتالي:

1- أستراليا.

وتوفر أستراليا فرص عمل للطلاب أثناء دراستهم في الجامعات لأنها تمتلك العديد من الصناعات المرتبطة بالنظام التعليمي.

2- إيطاليا.

أفضل دول لدراسة الطب

وجاءت أفضل دول لدراسة الطب في الخارج كالآتي:

1- أمريكا.

2- بريطانيا.

3- ألمانيا.

4- أستراليا.

5- السويد.