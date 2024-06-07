20 إجراء من وزارة التموين لاستقبال عيد الأضحى.. توفير 5 آلاف رأس ضأن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مجموعة من الإجراءات المهمة استعدادا لعيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع مديريات التموين بجميع المحافظات، مؤكدة أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ جميع القرارات الخاصة بالمنظومة التموينية خلال فترة الإجازة.

إجراءات وزارة التموين لاستقبال عيد الأضحى المبارك

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، إجراءات وزارة التموين، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وهي كالآتي:

- المرور على كافة الأنشطة التموينية من مخابز بلدية ومنافذ صرف السلع والتموين

- متابعة استقرار الحالة التموينية وتوافر اللحوم الحية المذبوحة بالمجمعات والشوادر والأسواق.

- وضع خطة خلال أيام العيد لعمل المخابز البلدية بكل إدارة

- السماح بمنح إجازة لبعض المخابز البلدية العاملة بكل إدارة

- تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة والمديريات وأخرى فرعية بالإدارات لتلقي شكاوى المواطنين

- طرح 20 ألف رأس ماشية خلال عيد الأضحى المبارك بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع.

- 5000 رأس ضأن مبردة سيتم طرحها خلال عيد الأضحى بالمجمعات والشوادر

- إنشاء 26 شادرا لبيع الخراف الحية بـ16 محافظة بجانب 1350 مجمعا استهلاكيا لتوفير اللحوم الطازجة والمبردة

- توفير 2400 طن من الدواجن المجمدة

- استيراد 600 طن أوراك وصدور من خلال الشركة المصرية السودانية

- التعاقد على 5 آلاف رأس أغنام بلدي وجاري توريدها من خلال الشركة المصرية السودانية

- توفير الأوراك المجمدة الـ900 جرام بــ90 جنيها والصدور عبوة 450 جرام بسعر 57 جنيها

- متوفر 100 طن أوراك و120 طن صدور

- إنشاء غرف عمليات مركزية بالوزارة وبالشركة القابضة والمديريات التموينية

- 10 آلاف رأس متواجدين بمحجري توشكي وسفاجا حالياً

- ضخ 40 طنا من اللحوم الطازجة يومياً بالمنافذ تزيد إلى ما بين 120 و150 طنا قبل العيد

- اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين المخزون الاستراتيجي وتعاقدات اللحوم تكفي 11 شهراً

- توفير نحو 10 آلاف رأس ضأن مبردة و 1000 طن دواجن بمنافذ القابضة الغذائية

- التنسيق بين القابضة الغذائية والمصرية السودانية وجنوب الوادي لتأمين تدفق شحنات الماشية

- محجر توشكي يستوعب 20 ألف رأس ومعدلات الذبح اليومية تترواح بين 300 و 500 ذبيحة