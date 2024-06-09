بـ1896 عضوا.. النيابة الإدارية تعتمد أكبر حركة ترقيات في تاريخها

اعتمد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، بجلسته المنعقدة اليوم، أكبر حركة ترقيات في تاريخ الهيئة، لأعضاء النيابة الإدارية، التي شملت عدد «1896 عضوا».

حركة الترقيات

تضمنت حركة الترقيات الآتي:

- ترقية «156» مستشارا بدرجة وكيل عام أول إلى مستشار بدرجة نائب رئيس هيئة.

- «243» مستشارا بدرجة وكيل عام إلى مستشار بدرجة وكيل عام أول.

‏- «247» رئيس نيابة من الفئة «أ» إلى مستشار بدرجة وكيل عام.

‏- «345» رئيس نيابة من الفئة «ب» إلى درجة رئيس نيابة من الفئة «أ».

- «4» وكلاء نيابة من الفئة الممتازة إلى درجة رئيس نيابة من الفئة «ب».

- «204» وكلاء نيابة إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة.

- «253» مساعد نيابة إلى درجة وكيل نيابة.

- ترقية «345» معاون نيابة إلى درجة مساعد نيابة.

‏وفي هذا الصدد، تقدم رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتهنئة لأعضاء النيابة الإدارية الذين شملتهم حركة الترقيات، راجيا لهم دوام التوفيق والترقي والتميز في أدائهم لرسالتهم السامية، لما فيه رفعة الوطن.