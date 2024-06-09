الجامعات: حجب نتائج امتحانات الطلاب غير المسددين للرسوم الدراسية

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 بمختلف الكليات، إذ من المقرر أن تنتهي بعض الجامعات منها قبل عيد الأضحى، في حين تستكمل بعض الجامعات أعمال الامتحانات بعد انتهاء الإجازة.

وأوضح عدد من رؤساء الجامعات، أن نتائج امتحانات الجامعات تظهر بعد مرور 15 يوما من انتهاء الامتحانات، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، مُنوهين إلى أنه سيتم حجب نتائج امتحانات الترم الثاني، للطلاب غير المٌسددين للمصروفات الدراسية، وفقاً للضوابط والقواعد التي شددت عليها مجالس الكليات المختلفة.

امتحانات الجامعات 2024

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، انتظام الامتحانات بمختلف الكليات دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، مُوضحاً أن هناك قراراً بمجلس الجامعة بحجب نتائج الطلاب غير المسددين للمصروفات للعام الجامعي الجاري، لافتا إلى أنه لايمكن منع أي طالب متعثر في سداد المصروفات من الامتحانات؛ لكن يُمكن حجب النتائج.

ومن جهته قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن الامتحانات منتظمة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، موضحا أنه سيتم حجب نتائج الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية.