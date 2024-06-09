خبيرة شعر تحذر من استعمال الصبغة والبروتين: تدمر البصيلات وتسبب التساقط

قالت دعاء جاويش، خبيرة الشعر، إنَّ المستحضرات والمواد المستخدمة في فرد الشعر تسبب أضرارا كثيرة وتؤثر سلبا على صحة الشعر عند استخدامها على المدى الطويل، موضحة: «تسبب التساقط والجزء المتساقط لا ينمو مجددا نتيجة ضعف البصيلات، خاصةً عند استعمال علاج البروتين وتكرار استخدامه الذي يؤدي إلى تساقط نسبة كبيرة من الشعر لا تعود للنمو مجددا، وتقصف الشعر بصورة كبيرة أيضا».

الصغبة من أكثر المواد المدمرة للشعر

وتابعت «جاويش»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ الصغبة من أكثر المواد المدمرة للشعر لاحتوائها على مواد تقتل الجزيئات المكونة لـ الشعر لتلوينه رغم أنَّ هذه المواد هي التي تحميه، ففكرة الصبغة في حد ذاتها مدمرة للشعر.

تلوين الشعر بألوان مختلفة

ومع اقتراب عيد الأضحى ورغبة الكثير من السيدات في تلوين الشعر بألوان مختلفة رغبة في التجديد والاختلاف، نصحت خبيرة الشعر باستعمال وصفات طبيعية لترطيب وفرد الشعر وترميمه، موضحة أبرز فوائد حناء الشعر؛ مثل: «تحسين صحة فروة الرأس، وتعزيز لون الشعر، وتخفيف الإجهاد التأكسدي، وترطيب الشعر وتقويته، وتنظيم إفرازات الزيت وتعزيز نموه».