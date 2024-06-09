هيثم شاكر يطرح أحدث أغانيه «يوم ما تفارق» (فيديو)

طرح المطرب هيثم شاكر، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، أحدث أغانيه بعنوان «يوم ما تفارق» على طريقة video lyrics، ومن خلال جميع المنصات الإلكترونية.

أغنية «يوم ما تفارق» للمطرب هيثم شاكر من كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد غريب، وتوزيع ومكس ماستر إلهامي دهيمه وأحمد حسام.

آخر أعمال هيثم شاكر

وكانت آخر أعمال المطرب هيثم شاكر أغنية بعنوان «آخر مرة قابلتك» منذ 3 أشهر، وتجاوزت نصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.