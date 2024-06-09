رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

هيثم شاكر يطرح أحدث أغانيه «يوم ما تفارق» (فيديو)

كتب:

أميرة عزالدين
05:33 م | الأحد 09 يونيو 2024
هيثم شاكر

هيثم شاكر

طرح المطرب هيثم شاكر، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، أحدث أغانيه بعنوان «يوم ما تفارق» على طريقة video lyrics، ومن خلال جميع المنصات الإلكترونية.

أغنية «يوم ما تفارق» للمطرب هيثم شاكر من كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد غريب، وتوزيع ومكس ماستر إلهامي دهيمه وأحمد حسام.

آخر أعمال هيثم شاكر

وكانت آخر أعمال المطرب هيثم شاكر أغنية بعنوان «آخر مرة قابلتك» منذ 3 أشهر، وتجاوزت نصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

اقرأ المزيد:

هيثم شاكر يروج لأحدث أغانيه «يوم ما تفارق»

هيثم شاكر ورامي جمال وعزيز الشافعي أول حضور عزاء والد محمد يحيى (صور)

من عمرو دياب إلى هيثم شاكر.. عزيز الشافعي شريك نجاح المطربين في 2024

هيثم شاكر يطرح أغنية «العيب» على «يوتيوب» (فيديو)

الجمهور يشيد بأغنية «بشوف عيونك» لـ هيثم شاكر: «ملك الإحساس»
بقلم أميرة عزالدين