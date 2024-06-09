الكليات المتاحة لدبلوم صنايع في جميع الجامعات المصرية.. اعرف التفاصيل

تزامنًا مع إجراء امتحانات الدبلومات الفنية، تبدأ كلا من الجامعات الحكومية والخاصة استعداداتها لأعمال تنسيق طلاب الثانوية العامة 2024 وما يعادلها من شهادات، ليتمّ تخصيص العديد من الأماكن بالكليات المتاحة لدبلوم صنايع في جميع الجامعات المصرية، وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرّها «الأعلى للجامعات الحكومية».

الكليات المتاحة لدبلوم صنايع في جميع الجامعات المصرية نظام الـ3 سنوات

وتستعرض «الوطن» الكليات المتاحة لدبلوم صنايع نظام الثلاث سنوات في جميع الجامعات المصرية، وفقًا لما أوضحه موقع التنسيق كالتالي:

- كليات الآثار بجامعات (القاهرة - الفيوم- أسوان- سوهاج – قنا –الأقصر- دمياط – الزقازيق – مطروح).

- كلية التربية بجامعة حلوان.

- كلية الاقتصاد المنزلي.

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات ( حلوان، السويس، سوهاج، بني سويف).

- برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق.

وتستعرض «الوطن» أيضًا الكليات المتاحة لدبلوم صنايع نظام الـ5 سنوات كالتالي:

- القبول بكليات الهندسة تقبل من جميع التخصصات عدا (ترميم الآثار – المعامل البيولوجية).

- كليات الهندسة بجامعات (القاهرة - عين شمس – حلوان - المطرية – شبرا – بنها – المنوفية – طنطا – الزقازيق- المنصورة – كفر الشيخ – الإسكندرية – بترول وتعدين السويس – بورسعيد- الإسماعيلية – الفيوم- بني سويف – المنيا - أسيوط – سوهاج – جنوب الوادي – أسوان – الطاقة بأسوان- إلكترونية منوف - دمياط - هندسة السويس).

- كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - بنها - دمياط – بني سويف).

- يشترط للقبول بكليات الفنون التطبيقية اجتياز اختبارات القدرات التي تعقد قبل الترشيح.

- تقبل من التخصصات الآتية: ( نسيج – زخرفي – ملابس جاهزة – ترميم الآثار- التصوير وطباعة الأوفست من خريجي المعاهد الفينه الصناعية).

- القبول بكليات الفنون الجميلة (عمارة) بجامعات (حلوان – الإسكندرية - المنيا)، يشترط للقبول بكليات الفنون الجميلة (عمارة) اجتياز اختبارات القدرات التي تعقد بالكلية قبل الترشيح في (رسم العمارة - كيمياء – فيزياء – رياضة) وذلك من التخصصات (المعمارية).

- القبول بكليات التربية وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي طبقاً للجدول التالي:

- عين شمس.

- بنها.

- ميت غمر.

- منية النصر.

- المنصورة.

- الزقازيق.

- طنطا.

- دمياط.

- كفرالشيخ.

- بورسعيد.

- الفيوم.

- المنيا.

- قنا.

- أسوان.

- سوهاج

- كلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها تقبل من خريجي المعهد الفني الصناعي بشبرا.

- القبول بكليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية من خريجي مدرستي تكنولوجيا المعلومات (بالإسماعيلية – مدينة الشروق).