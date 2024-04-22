تراجع كبير في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 22-4-2024

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 22-4-2024 في الأسواق بنحو 5 آلاف جنيه للطن، نتيجة تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، وفي أعقاب هبوط خام البيليت عالميًّا، بينما تراجعت أسعار الأسمنت ليتراوح سعر الطن بين 70 و130 جنيها.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وترصد السطور التالية أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 22-4-2024 وفق آخر تحديث لبوابة الأسعار الخاصة بمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم

- وصل سعر طن حديد المصريين إلى 45 ألف جنيه.

- سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 46 ألف جنيه.

- سجل طن حديد سرحان 42 ألف جنيه.

- وصل سعر طن المعادي إلى 42 ألف جنيه.

- بلغ سعر طن حديد العشري 41 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

- سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2070 جنيهًا.

- وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 2030 جنيهًا.

- سجل طن أسمنت أسمنت السهم 1950 جنيهًا.

- وصل سعر طن أسمنت الفهد إلى 1940 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 2080 جنيهًا.

- وصل سعر طن أسمنت جنوب الوادي إلى 1950 جنيهًا.

- سجل جبس الدولية 1400 جنيه للطن.

- سعر طن جبس العامرية وصل إلى 1300 جنيه.

- سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 3900 جنيه للطن.

- سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 3800 جنيه.

- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3920 جنيهًا.

- أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 2140 جنيهًا.

- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2110 جنيهات.

- سعر طن أسمنت السويدي المقاوم للملوحة وصل إلى 2200 جنيه.

- وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ2110 جنيهات.

- سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1370 جنيهًا.

- الواحة المخلوط 1380 جنيها.