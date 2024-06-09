أبرز مميزات وملامح نظام الثانوية العامة الجديد.. اعرف التفاصيل

تفاصيل كثيرة كشفها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، حول أبرز مميزات وملامح نظام الثانوية العامة الجديد، والمقرر تطبيقه خلال السنوات الماضية، وليس العام الجامعي المقبل، وأن النظام يجرى العمل عليه من كل القطاعات والإدارات المختصة للوصول إلى صيغة نهائية تستهدف وجود نظام يلبي طموحات المستقبل.

أبرز مميزات وملامح نظام الثانوية العامة الجديد.. لن يطبق العام الدراسي المقبل

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية، أبرز مميزات وملامح نظام الثانوية العامة الجديد، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التربية والتعليم:

** النظام الجديد سيكون بنظام المسارات.

**سيكون هناك قانون خاص بالثانوية الجديدة سيتم عرضه على مجلس النواب لمناقشته.

** لم نحدد موعد التطبيق بعد ولن يكون العام المقبل لأن إجراءات إقرار النظام ستأخذ وقتا.

** الثانوية الجديدة لن يكون بها تشعيب سواء علمي وأدبي.

** الثانوية العامة ستكون عبارة عن مسارات.

** المسارات الجديدة لن تكون بنظام الثانوية التراكمية.

**كل مسار أربعة مواد حسب طبيعة الدراسة

** المسارات ستكون بوابة لتأهيل الطلاب لقطاعات معينة من الكليات وهي «الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية والذكاء الاصطناعي».

** المسارات تمثل في مادتين مؤهلتين لقطاع كليات بعينها.

** المسار يتضمَّن أيضا مادتين أخريين أساسيتين.

** كم خلال مواد المسارات سيلتحق الطالب بالقطاع المناسب لتخصصه.

** يكون لكل مسار في الثانوية العامة الجديد 2024 أربع مواد حسب طبيعة الدراسة.