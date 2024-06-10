انطلاق العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3 اليوم.. ومؤتمر صحفي لأبطاله

قرر صناع فيلم ولاد رزق 3 لأول مرة، إطلاق عرض الفيلم في إحدى دور العرض السينمائية في منطقة التجمع الخامس خلال فعاليات العرض الخاص للفيلم، ولكن في الساعة الثانية ظهرًا، والتي تعد ظاهرة جديدة لأول مرة.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي لفيلم ولاد رزق 3 بعد مشاهدته حتى تجرى إتاحة الفرصة للصحفيين والإعلاميين مناقشة أبطال العمل بموضوعية ومن خلال مشاهدتهم للعمل، على أن يتم بعدها عقد فعاليات الريد كاربت، وهو الأمر المعتاد عليه في العروض الخاصة للأفلام.

تفاصيل فعاليات الاحتفال بفيلم ولاد رزق 3

وينطلق عرض فيلم ولاد رزق 3، الأربعاء المقبل بشكل رسمي في جميع دور السينما لينطلق معها موسم أفلام عيد الأضحى 2024، والذي يرفع خلاله سقف التوقعات لتقنيات الأكشن والمطاردات وضيوف الشرف من حول العالم.

قصة وأبطال فيلم ولاد رزق 3

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 حول مشاهد الأكشن والمطاردة والعمليات الإجرامية لأولاد رزق بعد أن اتخذوا عهدًا بألا يعودون لتلك الممارسات مرة أخرى، ولكنهم يتورطون فيجتمعون من جديد لتنفيذ عملية أكبر وأخطر.

ويشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3 عدد كبير من الفنانين، وهم أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، إياد نصار، كريم عبدالعزيز، وهو من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.