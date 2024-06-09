دراما وثائقية.. «أم الدنيا 2» مكتوب بـ«القبطية» ويتصدر مشاهدات «WATCH IT»

تمكَّن الفيلم الوثائقى «أم الدنيا 2» من تصدر قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة «watch it» بعد 48 ساعة من طرحه عبر المنصة، وأشاد به عدد كبير من الجمهور والفنانين عبر مواقع التواصل الاجتماعى خاصة مع وجود متعة كبيرة فى سرد الأحداث.

وأوضح المخرج محمود رشاد، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه أضاف فى الجزء الثانى المزيد من العامل الدرامى للأحداث، مشيراً إلى أن صناعة الأعمال الوثائقية أصبحت منتشرة فى العالم بشكل كبير من خلال دمج الدراما والأعمال الوثائقية من إنتاج أعمال تحمل مادة علمية بشكل مسلٍّ.

وأضاف أن العديد من مشاهد اسكربت فيلم «أم الدنيا 2» مكتوب باللغة القبطية، لذلك استعان بالعديد من الفنانين الشباب من المسارح الكنسية، ويحملون مواهب كبيرة تستحق الفرص الحقيقية.

وأوضح أن الجزء الثانى من الفيلم الوثائقى «أم الدنيا» يبدأ بعد موت الملكة كليوباترا ونهاية عصر الأسرات فى مصر القديمة، مروراً بدخول الرومان، حتى خلافة الحاكم بأمر الله فى الدولة الفاطمية، لافتاً إلى أنه يتناول أحداث 1000 سنة فى عصور مختلفة.

وتابع أن الفنانة سوسن بدر سبب نجاح الفيلم الوثائقى، لأنها قدمته بطريقة سلسة وشيقة جذبت الجمهور، خاصة أن الأعمال التاريخية يصعب فيها متابعة الجمهور لسرد الأحداث باستمرار.

فيلم «أم الدنيا» بطولة الفنانة سوسن بدر، وبعض الممثلين الشباب من مسرح الكنيسة لأول مرة يظهرون خلال الأحداث، تأليف وإخراج محمود رشاد، بالتعاون مع خبراء فى علم المصريات والتاريخ المصرى.