الأصفر يتراجع والأخضر مستقر.. تعرف على أسعار الذهب والدولار اليوم

شهدت أسعار الذهب والدولار حالة من التباين في الأسواق المصرية اليوم الأحد 9-9-2024 مع نهاية التعاملات وذلك في أسواق الصاغة والبنوك، إذ سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 3090 جنيها للشراء ، و3075 جنيها للبيع بتراجع بلغ نحو 5 جنيهات، بينما استقر سعر الدولار في بنك مصر عند 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.

أسعار الذهب والدولار اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب والدولار اليوم وفقا لآخر تحديث صادر من الشعبة العامة للذهب والبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر، بلغ نحو 3540 جنيها للشراء، 3515 جنيها للبيع.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 3090 جنيها للشراء، و3075 جنيها للبيع.

ووصل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر 2657 جنيها للشراء، و2640 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر 2066 جنيها للشراء، و2053.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 25040 جنيها للبيع، و24960 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم في مصر، بلغ نحو 2295 دولارا للبيع، و2294 دولارا للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.52 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك مصر نحو 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.