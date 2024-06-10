بدء امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024.. 25 سؤال اختيار من متعدد

يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي الآن، امتحان مادة التربية الدينية بالثانوية العامة 2024 ضمن المواد غير المضافة للمجموع، وبدأ في التاسعة صباحًا ويستمر لمدة ساعة ونصف وينتهي في الساعة العاشرة ونصف، وذلك في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بالكاميرات وسط إجراءات احترازية ووقائية.

ويتضمن امتحان مادة التربية الدينية للثانوية العامة 2024، 25 سؤالا موضوعيا «اختيار من متعدد» ويُخصص لكل سؤال درجة واحدة على أنّ يكون المجموع الكلي 25 درجة، وتكون مادة نجاح ورسوب.

امتحان التربية الدينية للثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ امتحان التربية الدينية للثانوية العامة بنظام البابل شيت، ولا يوجد به أي أسئلة مقالية وفقًا لمواصفات الورقة الامتحانية، مشددة على عدم تسليم الطلاب كتيبات مفاهيم في المواد غير المضافة للمجموع.

كتابة البيانات بشكل صحيح

وشددت وزارة التربية والتعليم، على الطلاب بكتابة البيانات الخاصة بهم بشكل صحيح وتظليل رقم الجلوس، والكتابة بالقلم الجاف، مؤكدة أنه لن يعتد بالإجابة خارج الورقة المخصصة.