هل الغش في الامتحان يبطل الصوم؟.. «الإفتاء» توضح

هل الغش في الامتحان يبطل الصوم؟ سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مؤكدا أنّ الغش حرام شرعا، موضحًا أن رفض الإسلام الغش أمر ثابت لا شك فيه، لكنه لا يفسد الصوم، وكذلك غش الطلاب في الامتحانات حرام شرعا بإجماع العلماء.

الغش في الامتحانات

وأكد أن الغش في الامتحانات لا يبطل الصيام، لكن لا يبقى لبعض الصائمين، من صيامهم إلا الجوع والعطش، موضحا أن الصيام يُذِّهب النفس البشرية ويمنعها عن الأكل والشرب والشهوة، ومن الممكن أن يقيم شخص الليل دون أن يُحصَّل من هذا كله غير التعب والسهر، لأنه لم يراع الله في صيامه وقيامه، مشيرا إلى أن الغاية من الصيام هي «التقوى»، والغش عكس مقاصد الصيام تمامًا.

حكم الغش في الامتحان

فيما ذكرت دار الإفتاء أن الغش في الامتحانات حرام شرعا، ويعد من أخطر المشكلات التي تواجه العملية التعليمية لاشتماله على كثير من المفاسد الأخلاقية والاجتماعية، ولما فيه من الإثم والعدوان والخروج عن مقتضى الفضائل والمكارم التي يجب على المسلم التحلي بها، علاوة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حذر من الغش في أحاديث عدة حتى عده الفقهاء من الكبائر.

وأوصت الطلاب بتقوى الله عز وجل، وبالحرص على التحلي بالفضائل ومكارم الأخلاق والتعاون على البر والتقوى، كما توصيه بالاعتماد على نفسه، وبالجِدِّ والاجتهادِ، والإخلاصِ لله تعالى في تحصيل العلم.